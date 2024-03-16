Грайворонский район, Белгородская область, 16 марта, 2024, 04:35 — ИА Регнум. В селе Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области киевские боевики с помощью дрона-камикадзе атаковали движущийся по дороге легковой автомобиль, сообщил 16 марта губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Летающий дрон

«В результате взрыва машина загорелась, пострадали пять человек, находившиеся в ней», — написал Гладков в Telegram-канале.

Он уточнил, что один из мужчин получил проникающее ранение брюшной полости, а также осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У женщины — контузия, осколочные ранения лица и лопаточной области. Состояние ещё двоих мужчин с контузией врачи оценили как средней степени тяжести. В числе пострадавших также оказался несовершеннолетний парень, у него контузия головного мозга, добавил Гладков.

Пострадавших госпитализировали в областную клиническую больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 16 марта на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Накануне об угрозе опасности жителей Белгорода и Белгородского района предупреждали четыре раза.

В течение 15 марта над Белгородской областью системы ПВО сбили 12 реактивных снарядов РСЗО Vampire. Губернатора региона Вячеслав Гладков подтвердил гибель одного человека. В момент удара он находился на рабочем месте в магазине. Также пострадали двое граждан.

Кроме того, в Белгороде были выявлены повреждения на одном производственном предприятии и социальном объекте, пострадали четыре автомобиля и один автобус. В Белгородском районе, добавил губернатор, повреждены четыре автомобиля и кровля в частном домовладении.