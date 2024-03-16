Одним ударом авиабомбы ОДАБ-1500 уничтожили около 300 боевиков «Кракена»*
МО: одним ударом авиабомбы ОДАБ-1500 уничтожили около 300 боевиков «Кракена»
Москва, 16 марта, 2024, 07:39 — ИА Регнум. Почти 300 боевиков украинского националистического формирования «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидировали одним точным ударом объёмно-детонирующей авиабомбы весом 1500 кг. Об этом на совещании при главе Минобороны Сергее Шойгу доложил начальник штаба Объединённой группировки войск генерал-полковник Алексей Ким.
«В результате точного удара авиационным боеприпасом по пункту дислокации националистического формирования «Кракен» уничтожено до 300 боевиков», — сказал он.
Отмечается, что министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу Ким доложили об уничтожении военной техники и живой силы противника.
Боевиков «Кракена» уничтожили попаданием авиабомбы весом 1,5 тонны, уточнил начальник штаба Объединённой группировки войск.
Как передавало ИА Регнум, 25 января координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил о ликвидации более 30 бойцов «Кракена» и «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Харькове. Также были уничтожены свыше 100 украинских боевиков в городе Балаклее Харьковской области.
Удары по военным объектам ВС России нанесли вечером 23 января. Сообщалось о трёх прилётах. Первые два были мощными. Через несколько минут последовал третий удар, после которого прогремел сильный взрыв.
В марте газета The Washington Post написала о проблемах ВСУ из-за российских авиабомб. Авторы отметили, что указанные боеприпасы ничего не оставляют от укреплённых позиций противника. Украинские военнослужащие пожаловались на разрушительную мощь таких снарядов, При этом у ВС России имеется в запасе огромное количество боеприпасов этого вида. Их можно сбрасывать по 100 раз в день, а ВСУ практически нечем противостоять российским авиабомбам, добавили авторы.