Москва, 15 марта, 2024, 23:10 — ИА Регнум. Информация о возможных попытках прорыва формированиями украинскими военными границы России в Курской и Белгородской областях была получена разведкой за две недели. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в сюжете для программы «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1».

РИА Новости/Константин Михальчевский

По словам Зарубина, верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин в связи с поступившей информацией поручил заменить срочников у линии госграницы на контрактников и спецназ.

Поручения Путина были незамедлительно исполнены.

Как сообщало ИА Регнум, при попытках прорыва ВСУ в Белгородскую и Курскую области с 12 по 15 марта было уничтожено более 550 киевских боевиков, проинформировали в Министерстве обороны.

ВС РФ и погранслужба ФСБ России 14 марта сорвали очередную попытку прорыва подразделений ВСУ в Белгородскую область. Диверсанты, в том числе иностранные наёмники, на двух вертолётах Ми-8 высадили десант до 30 человек в километре от госграницы РФ, выдвинулись в направлении села Козинки и зашли в несколько домов на его окраине.

При попытке дальнейшего продвижения диверсанты были обнаружены и остановлены.

Общие потери ВСУ составили более 1500 человек, в том числе около 500 убитыми. Также было уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

15 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жителей Козинок вывезли в безопасное место из-за сильных разрушений в результате обстрелов ВСУ.

14 марта Гладков вместе с начальником регионального управления безопасности Евгением Воробьёвым посетил Грайворонский городской округ и сообщил, что на территории региона нет боевиков ВСУ.