Грайворонский район, Белгородская область, 15 марта, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Российские войска огнём реактивной системы залпового огня «Торнадо» 14 марта ликвидировали в Козинке Белгородской области группу противника, выдвигавшуюся для эвакуации раненых и убитых диверсантов, сообщило 15 марта Министерство обороны.

MOD Russia/Global Look Press

Общие потери противника составили более 50 человек.

«Огнём РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек», — сказано в сообщении министерства.

Контроль над Козинкой восстановлен, район блокирования диверсионно-разведывательной группы зачищен, добавило ведомство.

ВС РФ и погранслужба ФСБ России 14 марта сорвали попытку прорыва подразделений ВСУ в Белгородскую область, сказано в сообщении. Диверсионная группа боевиков сил специальных операций ВСУ и иностранных наёмников на двух вертолётах Ми-8 высадила десант до 30 человек в километре от госграницы РФ. После высадки диверсанты выдвинулись в направлении Козинки и зашли в несколько домов на окраине села.

При попытке продвижения диверсанты были обнаружены и остановлены подразделениями ВС РФ и погранслужбы ФСБ. Огнём артиллерии, ударами авиации и применением управляемых авиационных бомб противнику было нанесено поражение. Понеся существенные потери, боевики начали отступление, при этом одна группа диверсантов пыталась закрепиться в доме на улице Республиканской, но была блокирована подразделениями ВС РФ. Остатки диверсионной группы вышли на минное поле и были уничтожены.

Все попытки боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей 12–14 марта были пресечены, их атаки отражены. Общие потери ВСУ составили более 1500 человек, в том числе около 500 убитыми. Также было уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины противника.

Как передавало ИА Регнум ранее, 15 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жителей Козинок вывезли в безопасное место из-за сильных разрушений в результате обстрелов ВСУ.

14 марта Гладков вместе с начальником регионального управления безопасности Евгением Воробьёвым посетил Грайворонский городской округ и сообщил, что на территории региона нет боевиков ВСУ.

В течение 14 марта ВСУ выпустили более 200 снарядов по 10 районам Белгородской области. Также на регион было совершено 22 атаки с использованием беспилотников. Больше половины всех обстрелов было в Грайворонском округе.