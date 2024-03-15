Белгород, 15 марта, 2024, 03:19 — ИА Регнум. В Белгородской области вывезли жителей села Козинки из-за сильных разрушений в результате обстрелов ВСУ. Об этом 15 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова

«Нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьёзные. Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывезли жителей в безопасное место и отправим, если будет желание, к родным или в пункты временного размещения», — написал Гладков в Telegram-канале.

Глава области добавил, что власти приступят к оценке нанесённого в результате обстрелов ущерба. Если обстановка позволит, начнётся восстановление, заверил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта губернатор Белгородской области посетил Грайворонский городской округ вместе с начальником региональной безопасности Евгением Воробьёвым. Они убедились в том, что на территории региона нет украинских военных, о которых ранее писали некоторые СМИ.

В течение 14 марта ВСУ выпустили более 200 снарядов по 10 районам Белгородской области. Также на регион было совершено 22 атаки с использованием беспилотников. Больше половины всех обстрелов было в Грайворонском округе.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, трое детей пострадали 14 марта при обстреле Белгородского района. Мальчик закрыл собой девятимесячную сестру. Оба ребенка получили ранения, их доставили в больнице в состоянии средней степени тяжести.