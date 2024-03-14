Грайворонский район, Белгородская область, 15 марта, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил 14 марта Грайворонский городской округ вместе с начальником региональной безопасности Евгением Воробьёвым, чтобы убедиться в том, что на территории региона нет украинских военных, о которых ранее писали некоторые СМИ.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Гладков сообщил, что они с Воробьёвым проехали сёла Гора-Подол, Глотово, Козинка.

«Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идёт за его пределами. Нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьёзные», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова

По словам Гладкова, жителей Козинки вывезли в безопасное место, по желанию их доставят к родственникам или в пункты временного содержания.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Как сообщало ИА Регнум, киевские боевики за прошедшие сутки выпустили более 200 снарядов и 20 беспилотников по Белгородской области. Белгород ВСУ атаковали с помощью двух дронов самолётного типа. По Белгородскому району выпущено 27 артиллерийских снарядов и три беспилотника.

Во время обстрела белгородского села Беловское девятилетний мальчик закрыл собой маленькую сестру. По словам губернатора Гладкова, мальчик получил черепно-мозговую травму и ранения стопы. Девятимесячная девочка находится в больнице с ранениями лица, кисти и закрытой черепно-мозговой травмой. Врачи оценивают состояние их здоровья как средней степени тяжести.