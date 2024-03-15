Белгород, 15 марта, 2024, 19:23 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе объявили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

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«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — говорится в сообщении главы региона.

Как передавало ИА Регнум, угроза опасности на территории Белгорода и Белгородского района объявлялась в течении 15 марта объявлялась трижды.

В результате утренней атаки украинских военных на Белгород пострадали два мирных жителя. По сообщению Гладкова, у одного мужчины ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких рёбер. У второго лицо посечено осколками от стекла. Обоим пострадавшим медики оказывают помощь.

Позже он сообщил, что в Белгороде также выявлены повреждения на одном производственном предприятии и социальном объекте.

Также, по его словам, повреждены четыре автомобиля и один автобус. В Белгородском районе, добавил губернатор, повреждены четыре автомобиля и кровля в частном домовладении.