Белгород, 15 марта, 2024, 18:43 — ИА Регнум. В Белгороде выявлены повреждения на одном производственном предприятии и социальном объекте, сообщил 15 марта губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Кадр из Телеграм — канала

Также, по его словам, повреждены четыре автомобиля и один автобус. В Белгородском районе, добавил губернатор, повреждены четыре автомобиля и кровля в частном домовладении.

Как передавало ИА Регнум, угроза опасности на территории Белгорода и Белгородского района объявлялась в течении 15 марта объявлялась трижды.

В результате утренней атаки украинских военных на Белгород пострадали два мирных жителя. По сообщению Гладкова, у одного мужчины ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких рёбер. У второго лицо посечено осколками от стекла. Также повреждено здание школы и территория рядом с ней.

Кроме того, результате обстрела один человек погиб. В результате прилёта у него были множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Бригада скорой помощи до последнего боролась за жизнь пострадавшего, но от полученных ран мужчина скончался на месте.

Всем пострадавшим от атак ВСУ на регионы России окажут необходимую помощь и поддержку, заявил 15 марта президент Владимир Путин. Глава государства также заявил, что удары киевского неонацистского режима не останутся безнаказанными.