Белгород, 15 марта, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Предупреждение о ракетной опасности действует в Белгороде и Белгородском районе. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 15 марта в Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал Гладков.

Власти просят находящихся дома жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Людям на улице рекомендовано укрыться в безопасных местах.

Накануне в Белгороде и Белгородском районе дважды объявляли ракетную опасность. Ночью 15 марта Гладков сообщил, что под обстрел со стороны Украины попало село Грузское Борисовского района, люди не пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гладков рассказал о состоянии пострадавших от обстрелов ВСУ. Трое раненых находятся в реанимации. Общее число пострадавших от обстрелов в Белгородской области к вечеру 14 марта увеличилось до 19.

Гладков сначала информировал об одном погибшем в результате воздушной атаки со стороны Украины. Это водитель автомобиля, в двигатель которого попал украинский снаряд. Позднее губернатор уточнил, что жертвой обстрела также стала женщина. Один из взрывов опрокинул автомобиль, женщина-водитель погибла на месте от полученных травм.

При обстреле Белгородского района трое детей получили ранения. Мальчик закрыл собой девятимесячную сестру, оба ребёнка находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.