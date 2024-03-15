Белгород, 15 марта, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Над Белгородской областью сбиты пять реактивных снарядов РСЗО Vampire, сообщила 15 марта пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале.

РИА Новости

По его словам, попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire была пресечена около 17.00 мск.

Дежурными средствами ПВО пять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью, уточнили в российском военном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта в Белгороде и области несколько раз объявлялась ракетная опасность. Силы ПВО в этот день уже уничтожили над территорией региона семь снарядов РСЗО Vampire.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, один человек погиб и двое пострадали в результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ.

В момент обстрела мужчина находился на рабочем месте в магазине. В результате прилёта у него были множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Бригада скорой помощи до последнего боролась за жизнь пострадавшего, но от полученных ран мужчина скончался на месте.