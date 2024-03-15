Белгород, 15 марта, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Один человек погиб и двое пострадали в результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ, сообщил 15 марта глава региона Вячеслав Гладков.

Елизавета Демидова/ТАСС

Мужчина получил тяжёлые ранения, врачи боролись за его жизнь, рассказал губернатор в своём Telegram-канале.

«В момент обстрела мужчина находился на рабочем месте в магазине. В результате прилёта у мужчины были множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Бригада скорой помощи до последнего боролась за жизнь пострадавшего, но от полученных ран мужчина скончался на месте», — написал губернатор.

Над Белгородом и Белгородским районом днём 15 марта сработала система ПВО, на подлёте к городу было сбито 10 воздушных целей, рассказал Гладков.

Один из пострадавших в момент обстрела двигался по трассе на манипуляторе. Он получил открытую черепно-мозговую травму. Ещё один мужчина в момент обстрела находился на территории промышленного предприятия. У него осколочные ранения правого глаза.

Пострадавшие доставлены в областную клиническую больницу, им оказывается вся необходимая помощь.

Также после обстрелов были выявлены повреждения нескольких зданий в Белгороде и Белгородском районе, рассказал Гладков. Кроме того, в результате падения обломков загорелась сухая трава на площади 1 га, пожарные расчёты уже прибыли на место для ликвидации последствий.

Как передавало ИА Регнум, ранее Гладков также рассказал, что в результате обстрела Грайворона погиб участник территориальной самообороны.

15 марта в Белгороде и области несколько раз объявлялась ракетная опасность. Сообщалось о двух пострадавших в результате обстрелов. Силы ПВО уничтожили над территорией региона семь снарядов РСЗО Vampire.