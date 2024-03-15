Киев, 15 марта, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Бывший боксёр Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко не исключил, что главу киевского режима Владимира Зеленского могут сместить с его поста.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Владимир Зеленский

«Если в военное время можно менять главнокомандующего вооружённых сил, то же самое можно сделать и с президентом, верно?» — сказал Кличко в интервью немецкому изданию Focus.

Он добавил, что ему жаль, что с поста главкома ВСУ уволили Валерия Залужного и назначили его послом в Лондоне.

Также Кличко допустил, что, несмотря на текущий конфликт, на Украине можно провести выборы, прибегая к технологиям дистанционного голосования.

Как передавало ИА Регнум, авторы сообщений в чате Telegram-канала ParaBelum обсуждали, как по-быстрому привлечь на свою сторону других военных ВСУ, чтобы свергнуть действующую власть на Украине. В чате состоят представители элитных подразделений ВСУ, СБУ и национальных батальонов.

также сообщалось, что недовольные политикой украинских властей военные хотят создать радикальную партию с боевым крылом, которая добивалась бы свержения руководства страны террористическими методами. Элитные подразделения ВСУ недовольны недавними перестановками в военном руководстве и рассматривают возможность свержения Зеленского.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов отметил, что военного переворота на Украине пока не ожидается, украинский спецназ в ближайшее время не будет действовать против Зеленского.

Зримых предпосылок для свержения Зеленского в настоящее время не наблюдается. Такое мнение высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя планы украинских военных захватить Верховную раду.