Москва, 14 марта, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Зримых предпосылок для свержения главы киевского режима Владимира Зеленского на Украине в настоящее время не наблюдается. Такое мнение 14 марта корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя планы украинских военных захватить Верховную раду.

Global Look Press

В СМИ появилась информация о том, что украинские военные, недовольные политикой властей, планируют захватить Верховную раду и привлечь на свою сторону других военнослужащих. О планах заговорщиков стало известно из переписки в закрытом ресурсе, которую получили российские специалисты.

Безпалько отметил, что, во-первых, подобного рода информация должна быть секретной или распространяться уже по факту случившегося, об этом могут догадываться только спецслужбы и политики, которые связаны с заговорщиками.

«Во-вторых, если от Зеленского действительно отвернулись бы западные кураторы, тогда, конечно, они могли бы спровоцировать какой-нибудь военный конфликт, но пока никаких признаков этого нет. Несмотря на то, что глава киевского режима раздражает некоторых западных политиков, ему направляется западная помощь, он по-прежнему пользуется поддержкой и выполняет свою функцию: руководит Украиной как антироссийским инструментом. И я не замечал, чтобы кто-либо из западных политиков говорил о том, что Зеленский не справляется со своими обязанностями, он как-то распустился и нужно его заменить более эффективным политиком», — отметил политолог.

В-третьих, если подобного рода переворот действительно осуществится, тогда он был бы устроен самыми западными кураторами, например, по сценарию переворота в Южном Вьетнаме. Там президент довёл страну фактически до восстания против него и американцев. Тогда ЦРУ и ряд других спецслужб устроили дворцовый переворот, в результате которого президент и его семья были убиты, хотя им и обещали безопасный выезд на территорию США. В результате к власти пришли военные, а затем и другой президент, добавил эксперт.

По его словам, на Украине существуют и другие инструменты для смены власти. Так, например, Зеленскому могли просто поставить ультиматум: либо он проводит выборы, либо уходит в отставку, либо добровольно слагает полномочия, либо соглашается с импичментом, который ему объявит Верховная Рада.

Все органы на Украине подконтрольны Западу. Если Зеленский упирался бы, тогда началась бы какая-то информационная подготовка общественного мнения по поводу того, что он не справляется со своими обязанностями. И тогда действительно, все в Германии, во Франции и в США спокойно восприняли бы переворот. Пока никаких предпосылок для этого нет, по крайней мере зримых, пояснил Безпалько.

Как передавало ИА Регнум, авторы сообщений в чате Telegram-канала «ParaBelum» обсуждали, как по-быстрому привлечь на свою сторону других военных ВСУ, свергнуть действующую власть. В чате состоят представители элитных подразделений ВСУ, Службы безопасности Украины и национальных батальонов.

Недовольные политикой властей Украины военные хотят создать радикальную партию с боевым крылом, которая добивалась бы свержения руководства страны террористическими методами. Элитные подразделения Вооружённых сил Украины недовольны недавними перестановками в военном руководстве и рассматривают возможность свержения Зеленского.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов отметил, что военного переворота на Украине пока не ожидается, украинский спецназ в ближайшее время не будет действовать против Зеленского.

Он считает, что для свержения главы киевского режима должен быть другой лидер, которого можно было бы поставить на его место, но бывший главком ВСУ Валерий Залужный, которого поддерживают порядка 40% украинцев, уезжает послом в Великобританию и вряд ли одобрит подобные действия. Несмотря на его популярность на Украине, Залужный не согласится возглавить переворот, так как эта ситуация находится под контролем США и без их санкции никаких действий не будет. США пока выгоден Зеленский, пояснил военный эксперт.