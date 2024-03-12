Киев, 12 марта, 2024, 05:04 — ИА Регнум. Недовольные политикой властей Украины военные хотят создать радикальную партию, которая добивалась бы свержения руководства страны террористическими методами. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на переписку в одном из закрытых ресурсов, полученную российскими специалистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В переписке в чате участвуют уроженец Киевской области 33-летний бывший стрелок горно-штурмового батальона Владимир Захаров, морпех с ампутированной ногой 32-летний Василий Византий, попавший в плен в Мариуполе, вышедший по обмену, 38-летний военнослужащий ВСУ Захар Черноиваненко и другие.

Боевики обсуждали создание политической партии, основанной на методах террора. В частности, прозвучал призыв «начать с расправы над депутатами Верховной Рады», после чего проводить подрывы, уничтожать несогласных.

«Нужно как в Китае. Всех к стенке», — предложил ещё один участник.

«Почему мы не создадим свою партию?» — задался вопросом другой.

«Давайте думать. В политике — оно ведь как в любом деле. Вначале по приколу, а потом перерастает в фанатизм. Австрийский художник Адольф Гитлер тоже решил по приколу выступить на трибуне», — привёл пример военный.

«Ну, значит, нужно будет помимо партии создавать ещё группу отдельную по типу ГУР и делать зачистки в Раде», — написал участник в чате.

Его коллега добавил, что жители Украины будут понимать, кто стоит за этими терактами, но из-за недовольства властью страны поддержат такие методы.

Как сообщало ИА Регнум, элитные подразделения Вооружённых сил Украины недовольны недавними перестановками в военном руководстве и рассматривают возможность свержения главы киевского режима Владимира Зеленского.

Силовые структуры России получили доступ к ресурсу, в котором общаются представители разных элитных подразделений противника, таких как морская пехота, спецназ, разведка, спецподразделения СБУ, а также различных националистических батальонов.

В ходе общения в канале украинские военные выразили недовольство Зеленским и новым главкомом ВСУ Александром Сырским.

Военного переворота на Украине пока не ожидается, украинский спецназ в ближайшее время не будет действовать против главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение 11 марта высказал военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.