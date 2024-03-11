Киев, 11 марта, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Элитные подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) недовольны недавними перестановками в военном руководстве и рассматривают возможность свержения главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом представитель российских силовых структур сообщил «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По данным источника издания, силовые структуры России получили доступ к ресурсу, в котором общаются представители разных элитных подразделений противника, таких как морская пехота, спецназ, разведка, спецподразделения СБУ, а также различных националистических батальонов.

«Это высококвалифицированные специалисты, которые явно недовольны сменой командования. Они всерьёз обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ», — отметил он.

Более того, по словам собеседника агентства, российские специалисты получили доступ к закрытому Telegram-каналу с названием ParaBelum, участниками которого являются радикально настроенные бойцы элитных частей ВСУ.

В ходе общения в канале украинские военные выразили недовольство Зеленским и новым главкомом ВСУ Александром Сырским.

Вместе с тем командир разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Максим Шевцов с позывным Зима в голосовом сообщении призвал участников канала встать на защиту бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и свергнуть Зеленского.

«Если люди не встанут на защиту Залужного, если военные не встанут на защиту Залужного, то эта крыса (Зеленский. — Прим. ред.) будет торпедировать всех. Давайте снесём эту зеленую крысу и поставим Залужного», — сказал Шевцов, отметив, что Зеленский осведомлён о своём низком рейтинге, в то время как у экс-главкома ВСУ рейтинг больше, отчего глава киевского режима пытается «торпедировать» Залужного.

Как передавало ИА Регнум, об отставке Валерия Залужного и назначении Александра Сырского на должность главнокомандующего ВСУ стало известно 8 февраля. В тот же день глава киевского режима заявил, что причина увольнения Залужного заключается в неудачах в ходе провального контрнаступления украинских войск летом 2023 года.

Согласно социологическому опросу, проведённому Центром социальных и маркетинговых исследований (SOCIS), Валерий Залужный выиграл бы президентские выборы в случае их проведения на Украине в текущем году.

Социологическое исследование проводилось с 22 февраля по 1 марта 2024 года. Своё мнение высказали свыше трёх тысяч проживающих на территории Украины респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность составила 2,1%.

Согласно опросу, Залужный смог бы набрать в первом туре 41,4% среди тех, кто принял бы участие в выборах, если бы такие состоялись. Глава киевского режима Владимир Зеленский смог бы набрать лишь 23,7%, экс-президент Украины Пётр Порошенко — 6,4%. Во втором туре Залужный победил бы Зеленского с 67,5% против 32,5% голосов.

При этом 59,7% участников опроса высказались против проведения выборов, пока на Украине действует режим военного положения, обратного мнения придерживаются 24,2%.

В свою очередь, эксперт ассоциации военных политологов и заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в феврале заявил, что у Залужного как минимум в два раза больше поддержки со стороны украинских избирателей и армии, в связи с чем экс-главком ВСУ без труда смог бы победить Зеленского на выборах.