Элитные подразделения ВСУ обсуждают свержение Зеленского
«РИА Новости»: элитные подразделения ВСУ обсуждают свержение Зеленского
Киев, 11 марта, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Элитные подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) недовольны недавними перестановками в военном руководстве и рассматривают возможность свержения главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом представитель российских силовых структур сообщил «РИА Новости».
По данным источника издания, силовые структуры России получили доступ к ресурсу, в котором общаются представители разных элитных подразделений противника, таких как морская пехота, спецназ, разведка, спецподразделения СБУ, а также различных националистических батальонов.
«Это высококвалифицированные специалисты, которые явно недовольны сменой командования. Они всерьёз обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ», — отметил он.
Более того, по словам собеседника агентства, российские специалисты получили доступ к закрытому Telegram-каналу с названием ParaBelum, участниками которого являются радикально настроенные бойцы элитных частей ВСУ.
В ходе общения в канале украинские военные выразили недовольство Зеленским и новым главкомом ВСУ Александром Сырским.
Вместе с тем командир разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Максим Шевцов с позывным Зима в голосовом сообщении призвал участников канала встать на защиту бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и свергнуть Зеленского.
«Если люди не встанут на защиту Залужного, если военные не встанут на защиту Залужного, то эта крыса (Зеленский. — Прим. ред.) будет торпедировать всех. Давайте снесём эту зеленую крысу и поставим Залужного», — сказал Шевцов, отметив, что Зеленский осведомлён о своём низком рейтинге, в то время как у экс-главкома ВСУ рейтинг больше, отчего глава киевского режима пытается «торпедировать» Залужного.
Как передавало ИА Регнум, об отставке Валерия Залужного и назначении Александра Сырского на должность главнокомандующего ВСУ стало известно 8 февраля. В тот же день глава киевского режима заявил, что причина увольнения Залужного заключается в неудачах в ходе провального контрнаступления украинских войск летом 2023 года.
Согласно социологическому опросу, проведённому Центром социальных и маркетинговых исследований (SOCIS), Валерий Залужный выиграл бы президентские выборы в случае их проведения на Украине в текущем году.
Социологическое исследование проводилось с 22 февраля по 1 марта 2024 года. Своё мнение высказали свыше трёх тысяч проживающих на территории Украины респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность составила 2,1%.
Согласно опросу, Залужный смог бы набрать в первом туре 41,4% среди тех, кто принял бы участие в выборах, если бы такие состоялись. Глава киевского режима Владимир Зеленский смог бы набрать лишь 23,7%, экс-президент Украины Пётр Порошенко — 6,4%. Во втором туре Залужный победил бы Зеленского с 67,5% против 32,5% голосов.
При этом 59,7% участников опроса высказались против проведения выборов, пока на Украине действует режим военного положения, обратного мнения придерживаются 24,2%.
В свою очередь, эксперт ассоциации военных политологов и заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в феврале заявил, что у Залужного как минимум в два раза больше поддержки со стороны украинских избирателей и армии, в связи с чем экс-главком ВСУ без труда смог бы победить Зеленского на выборах.