Москва, 11 марта, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Военного переворота на Украине пока не ожидается, украинский спецназ в ближайшее время не будет действовать против главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение 11 марта корреспонденту ИА Регнум высказал военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Он считает, что для свержения главы киевского режима должен быть другой лидер, которого можно было бы поставить на его место, но бывший главком ВСУ Валерий Залужный, которого поддерживают порядка 40% украинцев, уезжает послом в Великобританию и вряд ли одобрит подобные действия. Несмотря на его популярность на Украине, Залужный не согласится возглавить переворот, так как эта ситуация находится под контролем США и без их санкции никаких действий не будет. США пока выгоден Зеленский, пояснил военный эксперт.

«Это просто украинские офицеры ведут между собой разговоры. Они недовольны происходящим на линии фронта и отступлением ВСУ. У них не хватает патронов, снарядов, тяжёлого вооружения. Естественно, они ругают своего главнокомандующего за провалы на фронте. Поэтому я не думаю, что это всё серьёзно. Никакого военного переворота ВСУ Украины не готовит, и спецназ в ближайшее время не будет работать против Зеленского», — отметил военный эксперт.

Он добавил, что элитных боевых частей украинского спецназа очень мало, поэтому при всём их желании они не смогут ничего сделать. Вопрос о том, останется ли Зеленский у власти, будет решаться весной-летом текущего года, отметил Глазунов.

Как передавало ИА Регнум, представитель российских силовых структур сообщил «РИА Новости», что элитные подразделения Вооружённых сил Украины недовольны недавними перестановками в военном руководстве и рассматривают возможность свержения Зеленского. По данным источника, силовые структуры России получили доступ к ресурсу, в котором общаются представители разных элитных подразделений противника, таких как морская пехота, спецназ, разведка, спецподразделения СБУ, а также различных националистических батальонов. По словам собеседника агентства, российские специалисты получили доступ к закрытому Telegram-каналу с названием ParaBelum, участниками которого являются радикально настроенные бойцы элитных частей ВСУ.

В ходе общения в канале украинские военные выразили недовольство Зеленским и новым главкомом ВСУ Александром Сырским. Вместе с тем командир разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Максим Шевцов с позывным Зима в голосовом сообщении призвал участников канала встать на защиту бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и свергнуть Зеленского.

Об отставке Валерия Залужного и назначении Александра Сырского на должность главнокомандующего ВСУ стало известно 8 февраля. В тот же день глава киевского режима заявил, что причина увольнения Залужного заключается в неудачах в ходе провального контрнаступления украинских войск летом 2023 года.