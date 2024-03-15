Москва, 15 марта, 2024, 15:19 — ИА Регнум. В Москве на международной выставке-форуме «Россия» в первый день голосования на выборах президента РФ открылся избирательный участок — УИК № 9003. На нём смогут проголосовать сотрудники и гости выставки, сообщили ИА Регнум организаторы экспозиции.

Евгений Биятов/Фотохост-агентство РИА Новости

Так, одной из первых на данном участке проголосовала генеральный директор выставки Наталья Виртуозова.

По её словам, избирательный участок можно считать «отдельной экспозицией» выставки, которая демонстрирует новейшие достижения избирательной системы России.

«И для нас, организаторов выставки, а это тысячи человек, крайне важно, что мы можем отдать свой голос здесь, буквально на своём рабочем месте», — отметила Виртуозова.

Отмечается, что УИК № 9003 оснащён терминалами электронного голосования (ТЭГ).

Как подчеркнул председатель избирательного участка Олег Захаров, УИК на территории выставки было решено открыть из-за большого количества участников, работников и посетителей экспозиции.

«Его (избирательного участка. — Прим. ред.) особенность заключается в том, что у нас нет прикреплённых жителей, все граждане России могли подать заявление и проголосовать на данном участке в ближайшие три дня. А жители Москвы могут отдать свой голос на выставке без дополнительных заявлений», — пояснил Захаров.

Уточняется, что избирательный участок расположен на первом этаже павильона № 75 (возле гардероба для организованных групп). УИК будет работать в течении всех трёх дней голосования с 8 до 20 часов.

Как передавало ИА Регнум, утром 15 марта Центризбирком проинформировал, что избирательные участки на выборах президента России открылись по всей стране. Кроме того, была включена видеостена с данными о ходе голосования. Также ЦИК сообщил, что явка на выборах составляет 13,57% на 15:06 мск.

В целом по стране избиратели активно принимают участие в голосовании. Так, в Москве уже более миллиона человек проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Как отметил замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице, член Общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов, по видеонаблюдению видно, что люди активно голосуют и на участках.

В регионах многие граждане также пришли на выборы, чтобы отдать свой голос. Губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому даже пришлось отстоять очередь на своём избирательном участке, чтобы проголосовать.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. В 45 странах мира организовали досрочное голосование на 67 избирательных участках. В качестве кандидатов на выборах президента Центризбирком зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.