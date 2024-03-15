Москва, 15 марта, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Явка избирателей на выборах президента России в целом по стране, по данным на 15:06 мск, составляет 13,57%, сообщается 15 марта на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Виталий Аньков / РИА Новости

Ранее к 14:37 мск первого дня голосования явка составляла 10,40%.

Как сообщало ИА Регнум, утром 15 марта Центризбирком проинформировал, что избирательные участки на выборах президента России открылись по всей стране. Кроме того, была включена видеостена с данными о ходе голосования.

В целом по стране избиратели активно принимают участие в голосовании. Так, в Москве уже более миллиона человек проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Выборы проходят с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.