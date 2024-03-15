Москва, 15 марта, 2024, 12:11 — ИА Регнум. На участках в Санкт-Петербурге и некоторых других регионах появились журналисты с поддельными аккредитациями, заявила 15 марта председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова на заседании в информационном центре ЦИК.

Guo Feizhou/Global Look Press

«В Санкт-Петербурге и некоторых регионах появились лица с поддельными аккредитациями СМИ, самозванцы от гражданских инициатив, которые пытаются неправомерные действия осуществлять», — рассказала она.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта по всей стране открылись избирательные участки на выборах президента России. В 08:00 по местному времени (14 марта в 23:00 мск) первыми открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке.

Памфилова ранее информировала, что за выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира.

Выборы проходят с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.