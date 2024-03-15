Москва, 15 марта, 2024, 12:18 — ИА Регнум. В период выборов президента России на онлайн-голосовании в Москве будет действовать режим электронной очереди. Об этом сообщил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко, слова которого приводит Общественный штаб по наблюдению за выборами.

Pogiba Aleksandra/Global Look Press

«Мы предусмотрели особый алгоритм в системе онлайн-голосования: при высоких нагрузках, когда сразу несколько десятков тысяч москвичей зайдут на страницу онлайн-голосования, система перейдёт в режим электронной очереди, что обеспечит стабильную работу инфраструктуры электронного голосования и портала mos.ru», — сказал Костырко.

Вместе с тем он добавил, что пользователи, попавшие в очередь, смогут вернуться к голосованию через определённый промежуток времени.

Днём ранее состоялась церемония разделения ключа расшифровки электронного голосования. По словам Костырко, ключ был разделён на пять частей, каждую из которых записали на внешний носитель, поместили в сейф-пакет и передали хранителю.

Как передавало ИА Регнум, более миллиона человек в Москве уже проголосовали на выборах президента России с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице, член Общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов.

Онлайн-голосование стартовало в Москве в 08:00 15 марта, система будет работать круглые сутки. Выдача электронных бюллетеней прекратится 17 марта в 19:59, после 20:15 будет закрыт приём голосов.

В этот же день в Москве открылись более 2,2 тыс. участков для голосования, они будут работать три дня подряд с 08:00 до 20:00. Несколько участков будут работать в больницах и СИЗО, а 17 марта организуют два участка для лиц без определенного места жительства. На территории Московской области в ходе выборов президента будут работать 3928 избирательных участков.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК России зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.