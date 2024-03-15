Москва, 15 марта, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Более полутора миллионов бюллетеней выдано в Москве на 12:00 на голосовании по выборам президента РФ. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы президента России 2024

«На 12:00 всего выдано 1 миллион 536 тысяч 264 бюллетеня», — отметила Кириллова. По словам главы Мосгоризбиркома, предварительная оценка говорит о том, что большинство москвичей выбрали электронный способ голосования. «Электронно проголосовали 1 миллион 323 тысячи 791 человек. С помощью бумажного бюллетеня — 212 тысяч 665 избирателей», — отметила она.

Напомним, выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. В Москве могут проголосовать избиратели с постоянной регистрацией в городе, а также жители других регионов, заранее оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в столице.