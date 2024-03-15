Москва, 15 марта, 2024, 08:00 — ИА Регнум. В Москве и Московской области открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России.

Александр Пирагис/РИА Новости

В российской столице открылось более 2,2 тыс. участков, они будут работать с 15 по 17 марта с 08:00 до 20:00.

Несколько участков будут работать в больницах и СИЗО. В воскресенье, 17 марта, будет организовано два участка для голосования лиц без определенного места жительства.

На территории Московской области в ходе выборов президента будут работать 3928 избирательных участков.

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Как передавало ИА Регнум, 15 марта в 08:00 по местному времени (14 марта в 23:00 мск) первыми открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке. В церемонии открытия по видеосвязи приняла участие председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

За рубежом первым государством, где началось основное голосование, стал Таиланд. Для избирателей открыли участок на территории генконсульства России на Пхукете. По долгосрочным визам здесь проживают 10 тысяч россиян.

Голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.