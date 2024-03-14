Москва, 14 марта, 2024, 23:22 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке на Камчатке и Чукотке первыми 15 марта в 08:00 по местному времени (23:00 14 марта мск) окрылись избирательные участки. Жители уже могут голосовать за кандидатов в президенты России. В церемонии открытия по видеосвязи приняла участие председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

Видеостена с трансляциями с избирательных участков по всей России заработала в Центризбиркоме.

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На Камчатке голосование пройдёт почти на 200 избирательных участках. Всего их сформировано 319, часть из них была задействована в проведении досрочного голосования. В электронном досрочном голосовании на Камчатке приняли участие более 43 тыс. человек. Такие цифры озвучили в избиркоме Камчатского края.

В досрочном голосовании на Камчатке приняли участие около 8 тыс. избирателей. За проведением голосования на основных избирательных участках будут следить более 600 наблюдателей.

На Чукотке открыли 55 избирательных участков. Досрочно в удаленных и труднодоступных точках региона проголосовали порядка 3,5 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, в России за несколько часов до начала первого дня голосования на выборах президента открылись ситуационные центры наблюдения. Об этом сообщила ассоциация «Независимый общественный мониторинг».

Ситуационные центры НОМ и Общественной палаты (ОП) РФ в круглосуточном режиме будут принимать сообщения от наблюдателей со всей России, а также давать правовую оценку всем сигналам о возможных проблемах.

Общественные штабы и центры видеонаблюдения уже открыты во всех российских регионах.

Выборы президента России состоятся 17 марта. Проголосовать на них можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование проходило с 25 февраля по 14 марта. Дистанционное электронное голосование пройдёт в 29 регионах России.

Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В его поддержку собрано не 300–315 тыс. подписей, как нужно по закону, а в десять раз больше.