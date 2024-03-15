Москва, 15 марта, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина, сопредседатель избирательного штаба Владимир Машков проводит в штабе встречу с иностранными наблюдателями от Парламентской ассамблеи (ПА) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявила координатор группы наблюдателей Снежана Имашева на встрече с Машковым.

Сергей Лантюхов/ИЗВЕСТИЯ

«В целом подготовка к выборам соответствует избирательному законодательству Российской Федерации и международным стандартам. И всё к 15 марта готово для голосования», — передаёт слова Имашевой ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, в Россию в качестве наблюдателей на выборы президента приедет до тысячи наблюдателей из 95 стран, заявила на заседании Центризбиркома председатель комиссии Элла Памфилова.

Наблюдать за выборами президента будут более 50 некоммерческих организаций (НКО) совместно с Общественной палатой России. Среди них ― «Российский союз молодежи», «Всероссийский студенческий корпус спасателей», «Комитет семей воинов Отечества», «Корпус «За чистые выборы», Ассоциация юристов России и другие.

Специальный представитель правительства Китайской Народной Республики по делам Евразии Ли Хуэй возглавит делегацию наблюдателей КНР на выборах президента России.

15 марта в 08:00 по местному времени (14 марта в 23:00 мск) первыми открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта. Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.