Москва, 24 января, 2024, 12:27 — ИА Регнум. В Россию в качестве наблюдателей на выборы президента в марте 2024 года приедет до тысячи наблюдателей из 95 стран, сообщила 24 января на заседании ЦИК председатель комиссии Элла Памфилова.

Александр Сухов/РИА Новости

«Только по нашей линии, то есть ЦИК, которая имеет право приглашать, мы направили приглашения своим партнёрам на основе двусторонних приглашений, на основе взаимодействия с национальными избирательными организациями, организаторами выборов в 95 стран», — заявила Памфилова.

Ожидается, что приедет от 500 до тысячи международных наблюдателей. Приедут наблюдатели не менее чем из 13–14 международных организаций, представители аппаратов омбудсменов по меньшей мере из 20 стран.

По словам председателя ЦИК, к предстоящим выборам президента России ощущается очень высокий интерес. Памфилова добавила, что ЦИК гарантирует организацию максимально благоприятного процесса, условий для наблюдения на выборах для коллег из-за рубежа.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Совфеда Валентина Матвиенко 24 января заявила, что верхняя палата парламента направила большое количество приглашений иностранным наблюдателям. Кроме того, Совфед пригласит в качестве наблюдателей на выборах президента России представителей парламентов из дружественных России стран. Пригласят Межпарламентскую ассамблею, Парламентскую ассамблею ОДКБ, добавила спикер Совфеда.

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Голосование на президентских выборах впервые будет проходить в течение трёх дней: 15–17 марта. Избирательный штаб президента России Владимира Путина 22 января подал в ЦИК документы для участия главы государства в выборах. Штаб передал в комиссию порядка трёх миллионов подписей в поддержку Путина.