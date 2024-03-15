Москва, 15 марта, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Почти 2,6 миллиона избирателей воспользовались возможностью досрочного голосования на выборах президента России. Об этом 15 марта заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

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«Всего по стране возможностью досрочного голосования воспользовались 2,6 миллиона избирателей», — сказала Памфилова в информцентре ЦИК России.

Как ранее передавало ИА Регнум, Памфилова сообщила, что за выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира.

До этого ЦИК проинформировал, что избирательные участки на выборах президента России открылись по всей стране. Кроме того, была включена видеостена с данными о ходе голосования.

15 марта в 08:00 по местному времени (14 марта в 23:00 мск) первыми открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке.

Выборы проходят с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.