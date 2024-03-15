Москва, 15 марта, 2024, 10:18 — ИА Регнум. За выборами президента РФ наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира. Об этом 15 марта заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«На сей момент по той информации, которая нам поступила из регионов, в избирательные комиссии поступили направления на участие в наблюдении от 333 тыс. 599 наблюдателей», — сказала Памфилова.

Согласно представленной на заседании ЦИК презентации, на избирательные участки аккредитовано свыше 700 международных наблюдателей из 106 стран.

Как ранее передавало ИА Регнум, ЦИК сообщил, что избирательные участки на выборах президента России открылись по всей стране. Кроме того, включена видеостена с данными о ходе голосования.

15 марта в 08:00 по местному времени (14 марта в 23:00 мск) первыми открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке.

Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.