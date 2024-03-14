Белгород, 14 марта, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Трое детей получили ранения при обстреле Белгородского района со стороны ВСУ. Об этом 14 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Елизавета Демидова/ТАСС

Он отметил, что после отражения средствами противовоздушной обороны (ПВО) воздушной атаки ВСУ на трёх улицах в посёлке Беловское Белгородского района выявлены различные повреждения в частных домовладениях и многоквартирных домах.

«В одном МКД трём детям осколками несильно посекло ноги, госпитализация не требуется», — написал Гладков.

Как ранее передавало ИА Регнум, Гладков сообщил, что жительница Белгорода погибла при обстреле города со стороны ВСУ. Он отметил, что средства ПВО сбили на подлёте к городу десять воздушных целей. Один из взрывов опрокинул автомобиль, женщина-водитель погибла на месте от полученных травм.

Ранее над Белгородом система ПВО сбила восемь воздушных целей. Гладков сообщил об одном погибшем и шести пострадавших в результате воздушной атаки со стороны Украины. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии из-за множественных осколочных ранений. Погибший — водитель автомобиля, в двигатель которого попал украинский снаряд.