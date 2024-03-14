Белгород, 14 марта, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Шесть человек пострадали в результате воздушной атаки ВСУ на Белгород, пятеро из них доставлены в больницы. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 14 марта в Telegram-канале.

Антон Вергун/РИА Новости

«По уточнённой информации от медицины катастроф, в результате теракта всего пострадали шесть человек: четыре женщины и двое мужчин», — написал губернатор.

Троих пострадавших, уточнил он, скорые доставили в городскую больницу № 2. Одна женщина получила осколочное ранение лопатки, вторая — закрытый перелом плеча. У мужчины осколочные ранения поясницы.

В областной клинической больнице находятся женщина и мужчина, которые получили множественные осколочные ранения. Их состояние тяжёлое, проводятся реанимационные мероприятия. Ещё одна женщина получила ссадины и после осмотра отказалась от госпитализации.

Один житель Белгорода погиб в результате атаки. Он ехал в автомобиле, в двигатель которого попал украинский снаряд. Водитель скончался на месте, добавил Гладков.

Повреждения после атаки выявлены в 11 частных домовладениях, двух квартирах в двух многоквартирных домах, в здании медучреждения, зданиях гостиницы и фитнес-зала. Повреждены 53 легковых автомобиля.

В посёлке Разумное Белгородского района пострадали одно частное домовладение, четыре легковых автомобиля и теплица. В селе Нижний Ольшанец пострадало одно частное домовладение, пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта средства ПВО отразили воздушную атаку на Белгород и Белгородский район со стороны Украины. Ранее сообщалось об одном погибшем и четырёх пострадавших.

Утром в Белгороде и Белгородском районе около получаса действовало предупреждение о ракетной опасности. Позже Гладков сообщил, что на подлёте к Белгороду сбиты восемь воздушных целей.