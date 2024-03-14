Париж, 15 марта, 2024, 00:34 — ИА Регнум. Заявляя об экзистенциальной угрозе Франции на Украине, президент Эммануэль Макрон хочет оправдать ядерную атаку. К такому выводу пришёл лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Gauthier Bouchet Флориан Филиппо

«Макрон в ​​полном бреду, когда говорит об «экзистенциальной угрозе» для Франции в украинском вопросе! Такими словами он мог бы оправдать ядерную атаку!» — написал Филиппо в соцсети Х.

Он назвал безумием и безответственностью высказывание французского лидера, который пытается повысить у людей уровень напряжённости и страха.

Все силы мира должны не оставить это без ответа, заключил Филиппо.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта в интервью телеканалу France 2 Эммануэль Макрон заявил, что Франция никогда не возьмёт на себя инициативу в военных действиях на Украине. По его словам, нынешний конфликт имеет экзистенциальное значение для Европы и Франции. Макрон признал, что для ВСУ на фронте сложилась трудная ситуация, контрнаступление не привело к ожидаемому результату.

По мнению Флориана Филиппо, все идеи Макрона и его сторонников приведут к неминуемой мировой войне между ядерными державами. Поставка дальнобойных ракет Украине, отправка войск это уже не эскалация, а война, заявил лидер французской партии «Патриоты». Политик пояснил, что Макрон преследует свои политические и выборные цели в украинском конфликте и даже «готов пожертвовать французами, что немыслимо».