Москва, 15 марта, 2024, 01:30 — ИА Регнум. Посольству России в Вашингтоне в преддверии выборов президента РФ участились угрозы. Поступила информация о намерениях провести антироссийские акции. Об этом заявил посол Анатолий Антонов в программе «Большая игра» на Первом канале.

Mil.ru Анатолий Антонов

По словам российского дипломата, угроз и звонков в дипмиссию стало поступать очень много.

«Мы знаем, что планируются антироссийские акции как около посольств и консульств, так и попытки проникнуть будут на территорию нашего посольства. Сорвать выборы не получится», — заверил Анатолий Антонов.

Как передавало ИА Регнум, за рубежом завершилось досрочное голосование на выборах президента России, оно прошло при повышенных мерах безопасности, сообщила 14 марта ассоциация «Независимый общественный мониторинг».

Досрочное голосование прошло в 51 стране. По данным МИД, участие в выборах за рубежом приняли уже более 40 тыс. граждан России.

15-17 марта граждане РФ смогут проголосовать на выборах за рубежом на 295 избирательных участках в 144 странах.

14 марта председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в западных странах наблюдается беспрецедентное нарушение избирательных прав российских граждан. Выборы впервые проходят в столь сложной, экстремальной ситуации, в такой токсичной международной атмосфере, в условиях постоянных угроз и других негативных явлений, отметила она.

Также она заявила, что на предстоящих президентских выборах могут быть провокации на избирательных участках, как внутри России, так и за её пределами. Их организацией занимаются граждане РФ, ранее покинувшие страну и работающие против неё, сказала Памфилова. Она подчеркнула, что Россия к попыткам срыва выборов готова, и всё «бумерангом улетит обратно».