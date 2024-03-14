Москва, 14 марта, 2024, 20:50 — ИА Регнум. За рубежом завершилось досрочное голосование на выборах президента России, оно прошло при повышенных мерах безопасности, сообщила 14 марта ассоциация «Независимый общественный мониторинг».

РИА Новости / Александр Сухов

Досрочное голосование прошло в 51 стране. По данным МИД, участие в выборах за рубежом приняли уже более 40 тысяч граждан России.

Рекордсменом стал Кипр, подготовка к выборам в этой стране была проведена на высоком уровне, что во многом стало заслугой российских дипломатов и лично посла Мурата Зязикова, отметил председатель Координационного совета российских соотечественников Кипра Дмитрий Апраксин. Обстановка на Кипре относительно мирная, сказал он.

«Активность украинской диаспоры и других групп, настроенных против официальной политики России, за последний год существенно снизилась. Тем не менее, перед выборами они снова активизировались, в особенности в интернет-пространстве. Наряду с этим нам стала доступна информация о том, что на Кипр приехали представители запрещённой в России организации — «Правого сектора» (экстремистской организация, деятельность которой запрещена в РФ) с целью организовать провокации во время голосования», — рассказал Апраксин.

Безопасность голосования будут обеспечивать правоохранительные органы Кипра. Большинство киприотов помнят и ценят помощь и поддержку Советского Союза и России во время борьбы Кипра за независимость, а также помнят об огромном вкладе российского бизнеса в экономику острова, поэтому попытки сформировать из РФ образ врага не увенчались успехом, сказал Апраксин.

«Большинство киприотов воспринимают Россию и как защитницу традиционных христианских ценностей, и как единственного реального гаранта безопасности. В этой связи, несмотря на официальный дискурс, нашу страну на Кипре воспринимают положительно», — заявил эксперт.

15-17 марта граждане РФ смогут проголосовать на выборах за рубежом на 295 избирательных участков в 144 странах. На Кипре избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 во всех крупных городах. Впервые голосование пройдёт на севере страны, где проживает до 50 тысяч граждан РФ, рассказал Апраксин.

Ситуация в ряде других стран сложнее, отметила ассоциация.

В Германии российские дипломаты находятся в контакте с полицией, которая отвечает за безопасность внешнего периметра учреждений. В день голосования перед дипломатическими зданиями планируются массовые акции, запрещать их власти не стали, рассказал ранее ТАСС посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. Посольство планирует привлечь к охране зданий сотрудников частных охранных предприятий, усилить видеонаблюдение и контроль на входе, добавил посол.

В Лавтии в день голосования по периметру посольства РФ будут организованы полицейские кордоны для проверки избирателей на предмет законности их пребывания в республике. Намерение Риги ограничить доступ граждан России в посольство своей страны является беспрецедентным, грубым посягательством на конституционные права, попыткой вмешательства во внутренние дела РФ, отмечало ранее посольство. С одобрения властей Риги вблизи дипмиссии готовятся протестные акции, не исключены провокации, но дипломаты приложат максимум усилий, чтобы граждане смогли реализовать своё избирательное право, отмечало также посольство.

Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин в свою очередь сообщал, что на избирательных участках страны будет уделяться особое внимание безопасности. Правоохранительные органы страны готовы сотрудничать, отмечал он. Дипломат в интервью «РИА Новости» также предупредил потенциальных организаторов и участников провокационных акций о неминуемой ответственности за противозаконные действия.

Как передавало ИА Регнум, ранее 14 марта председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в западных странах наблюдается беспрецедентное нарушение избирательных прав российских граждан. Выборы впервые проходят в столь сложной, экстремальной ситуации, в такой токсичной международной атмосфере, в условиях постоянных угроз и других негативных явлений, отметила она.

Также она заявила, что на предстоящих президентских выборах могут быть провокации на избирательных участках, как внутри России, так и за её пределами. Их организацией занимаются граждане РФ, ранее покинувшие страну и работающие против неё, сказала Памфилова. Она подчеркнула, что Россия к попыткам срыва выборов готова, и всё «бумерангом улетит обратно».

Выборы президента России в 2024 году состоятся 17 марта. Проголосовать на них можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование проходит с 25 февраля по 14 марта. Дистанционное электронное голосование пройдёт в 29 регионах России. Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В его поддержку собрано не 300–315 тыс. подписей, как нужно по закону, а в десять раз больше.