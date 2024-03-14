Брюссель, 14 марта, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Поставленные странами НАТО ракеты Украина использовала для ударов по кораблям Черноморского флота России в течение последних двух лет конфликта. Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил в ежегодном докладе о безопасности НАТО.

Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ/РИА Новости

Он признал, что «удары Украины по кораблям Черноморского флота России» наносились «ракетами SCALP и Storm Shadow», которые поставили Киеву государства Североатлантического альянса.

Это подтверждает важность увеличения ракетных поставок Украине, подчеркнул Столтенберг. При этом он не стал уточнять, кто выполнял разведку и целеуказание при нанесении ударов.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года российский военный корабль «Новочеркасск» был повреждён в Крыму в ходе атаки украинской армии на Феодосию. По данным Минобороны, ВСУ наносили удары с применением авиационных управляемых ракет.

В марте британское издание The Times отмечало, что утечка разговора немецких высокопоставленных офицеров об атаке на Крымский мост встревожила страны Запада ещё и тем, что российская разведка теперь может с лёгкостью отследить доставку ракет SCALP и Storm Shadow на Украину.