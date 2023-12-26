Феодосия, Крым, 26 декабря, 2023, 09:58 — ИА Регнум. Корабль «Новочеркасск» ВМФ России получил повреждение в Крыму в результате атаки украинской армии на Феодосию, сообщили 26 декабря в Министерстве обороны.

РИА Новости

«Сегодня ночью в ходе отражения удара Вооружённых сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск», — сообщили в ведомстве.

Ведомство уточнило, что силы ПВО уничтожили в противовоздушном бою два самолёта Су-24 тактической авиации ВСУ в районе населённого пункта Жовтень в 125 км северо-восточнее города Николаева на Украине. Эти самолёты запускали авиационные управляемые ракеты.

Как сообщало ИА Регнум, глава Крыма Сергей Аксёнов 26 декабря проинформировал об атаке ВСУ в районе города Феодосии. В результате погиб человек и ещё двое получили ранения.

Также ряд зданий в городе получил повреждения. Пришлось эвакуировать жильцов, шестерых поселили в центре временного размещения.