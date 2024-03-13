Москва, 13 марта, 2024, 23:09 — ИА Регнум. Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) на танках 12 марта попытались вторгнуться на территорию России со стороны Харьковской области, но российские бойцы отразили штурм. Кадры ликвидации боевиков 13 марта показала газета «Известия».

Кадр из Телеграм — канала Рамзана Кадырова

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ВСУ предприняли попытку вторжения с помощью тяжёлой боевой техники, однако российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска, артиллерия и огнемётные системы нанесли украинской армии сокрушительный удар.

Российские бойцы быстро и точно наносили удары по позициям противника. На кадрах видно как танк боевиков подорвался на их же мине. Выскочивший из горящего танка экипаж был точечно ликвидирован.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённые силы России и погранслужба ФСБ утром 12 марта сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв в Белгородскую и Курскую области.

По данным Минобороны РФ, около 3:00 мск 12 марта после интенсивного обстрела гражданских объектов украинские террористы при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию России одновременно на трёх направлениях в районах населённых пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.

В период с 08:00 до 08:25 мск были отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Тёткино Курской области. Понеся значительные потери, противник отброшен, сообщили в Минобороны.

По словам военного эксперта, заведующего кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина, попытки украинских формирований осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях являются частью стратегии Киева по привлечению западной помощи на фоне успехов Вооружённых сил РФ.