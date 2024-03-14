Курск, 14 марта, 2024, 05:02 — ИА Регнум. В небе над Курской областью работают средства противовоздушной обороны, сообщил 14 марта губернатор региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«ПВО работает в Курске и Курском районе. Прошу сохранять спокойствие», — написал Старовойт Telegram-канале.

Сообщение губернатор опубликовал в 04:42 мск.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 14 марта в Курской области объявили об опасности атаки БПЛА. Системы противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможного нападения, подчеркнули региональные власти.

В течение ночи и утра 13 марта российские средства ПВО пресекли попытки ВСУ совершить террористические атаки c применением беспилотников самолётного типа по объектам на территории России. Всего средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 БПЛА. По информации Минобороны РФ, в Белгородской области уничтожили 11 беспилотников, в Брянской — восемь, Воронежской — 29, Курской — восемь, Ленинградской и Рязанской областей — по одному.