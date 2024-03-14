Москва, 14 марта, 2024, 12:13 — ИА Регнум. В российско-австрийских отношениях уже нечего усложнять. Об этом 14 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высылку Австрией двух российских дипломатов.

«Особо нечего усложнять. Собственно, МИДом всё сказано», — ответил Песков на вопрос, насколько такое решение австрийских властей усложняет отношения двух стран.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта стало известно о решении Австрии выслать двух российских дипломатов. МИД Австрии уведомил двух сотрудников посольства России о том, что они будут высланы в срок до 19 марта. Основанием для принятия этого решения стало якобы имеющее место несоответствие дипломатическому статусу.

В МИД РФ заявили, что Москва решительно осуждает высылку Веной двух российских дипломатов, ответные меры будут своевременно приняты.

Российское посольство в Вене возмутило решение австрийских властей объявить двух сотрудников дипмиссии персонами нон грата, сообщила пресс-служба российского диппредставительства. Там отметили, что не было предъявлено никаких свидетельств и доказательств нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях. В посольстве подчеркнули, что это чисто политическое решение австрийских властей.