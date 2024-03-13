Вена, 13 марта, 2024, 20:39 — ИА Регнум. Австрия вышлет двух российских дипломатов, сообщило 13 марта венское издание Presse.

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По этим данным, МИД Австрии в начале текущей недели, 11–17 марта, уведомил двух сотрудников посольства России о том, что они будут высланы в срок до 19 марта.

Основанием для принятия такого решения стало якобы имеющее место несоответствие дипломатическому статусу, сказано в материале.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Госдепартамент США объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства. Это якобы стало ответом на «показную высылку РФ двух дипломатов посольства США в Москве». Власти США не объяснили причину высылки двоих российских дипломатов, фактически руководствуясь принципами мести, отметил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он напомнил, что тех сотрудников американского посольства в Москве, которые были высланы из России, «уличили в действиях, не совместимых с дипломатической работой». 14 сентября посла США в Москве Линн Трейси вызвали в МИД России, где объявили демарш в связи с деятельностью американских дипломатов Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна, которых было решено выслать из РФ. Эти дипломаты поддерживали связь с обвиняемым в России в шпионаже экс-сотрудником генконсульства США во Владивостоке российским гражданином Робертом Шоновым.

15 сентября власти Северной Македонии без объяснения причин объявили трёх дипломатов российского посольства в Скопье персонами нон грата. Днём ранее сообщалось, что Словакия выслала одного сотрудника посольства РФ. МИД заявил, что эти действия Скопье и Братиславы не останутся без ответа.