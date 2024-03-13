Вена, 13 марта, 2024, 22:28 — ИА Регнум. Российское посольство в Вене возмутило решение австрийских властей объявить двух сотрудников дипмиссии персонами нон грата. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба российского диппредставительства.

Посольство России в Австрии

«Как и в предшествующих эпизодах высылок, нам и в этот раз не было предъявлено никаких маломальских свидетельств, тем более доказательств нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях. Это чисто политическое решение австрийских властей, которое мы категорически не приемлем», — говорится в Telegram-канале дипмиссии.

Согласно заявлению дипломатов, от Москвы последует решительный ответ. На Вену полностью возлагается ответственность за дальнейшую деградацию двусторонних отношений, заключили в посольстве.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта стало известно о решении Австрии выслать двух российских дипломатов. По данным издания Presse, МИД Австрии уведомил двух сотрудников посольства России о том, что они будут высланы в срок до 19 марта. Основанием для принятия этого решения стало якобы имеющее место несоответствие дипломатическому статусу.

В МИД России заверили, что Москва даст соответствующий ответ на безосновательное решение Вены.

В феврале 2023 года Австрия объявила персонами нон грата четырёх российских дипломатов. Утверждалось, что двое из них совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом. Ещё два дипломата, которые входили в постоянное представительство РФ при ООН, предприняли действия, несовместимые с соглашением о штаб-квартире.

В конце декабря 2023 года посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил о потере Австрией внешнеполитической самостоятельности. Об этом в том числе свидетельствуют результаты её голосования против важных резолюций в Генассамблее ООН ― о борьбе с героизацией нацизма и о немедленном объявлении перемирия между Израилем и Палестиной. По словам дипломата, Москва уже не рассматривает Вену в качестве объективного посредника в международных конфликтах.