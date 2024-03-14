Москва, 14 марта, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Россия решительно осуждает высылку Австрией двух российских дипломатов, ответные меры будут приняты. Об этом 14 марта говорится в заявлении МИД РФ.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Австрийские власти безосновательно объявили persona non grata двух дипломатов посольства России в Австрии. Российская сторона решительно осуждает этот очередной недружественный шаг Вены», — подчеркнули в МИД.

Отмечается, что ответственность за последствия этого решения целиком лежит на австрийских властях, ответные меры будут своевременно приняты.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта стало известно о решении Австрии выслать двух российских дипломатов. По данным издания Presse, МИД Австрии уведомил двух сотрудников посольства России о том, что они будут высланы в срок до 19 марта. Основанием для принятия этого решения стало якобы имеющее место несоответствие дипломатическому статусу.

В МИД России заверили, что Москва даст соответствующий ответ на безосновательное решение Вены.

Российское посольство в Вене возмутило решение австрийских властей объявить двух сотрудников дипмиссии персонами нон грата, сообщила пресс-служба российского диппредставительства. Там отметили, что не было предъявлено никаких свидетельств и доказательств нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях. В посольстве подчеркнули, что это чисто политическое решение австрийских властей.