Москва, 14 марта, 2024, 05:47 — ИА Регнум. В преддверии выборов президент России Владимир Путин записал видеообращение к россиянам с призывом реализовать своё избирательное право. По словам главы государства, каждый голос имеет значимость и ценность. Обращение Путина 14 марта вышло в эфире Первого канала.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

«Итоги [выборов] прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. <…> Поэтому, как действующий глава государства, считаю необходимым обратиться сегодня к вам», — сказал Путин, назвав президентские выборы ответственным событием.

По словам президента, в каждом городе, посёлке и селе будут открыты избирательные участки. В предстоящие три дня важно реализовать своё избирательное право, подчеркнул Путин.

«Мы переживаем, волнуемся, заботимся о родной стране, хотим, чтобы она была благополучной, сильной, свободной и процветающей, чтобы повышались уровень и качество жизни. Так и будет. Мы всё сделаем именно так, как хотим. Поэтому прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию», — призвал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году выборы президента России пройдут в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов на выборах президента Центризбирком зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Председатель ЦИК Элла Памфилова проинформировала, что к утру 11 марта более 1,4 млн избирателей проголосовали досрочно в 39 российских регионах. Свыше 8,5 млн избирателей воспользовались возможностью дистанционного голосования.

Инаугурация избранного президента России пройдёт 7 мая.