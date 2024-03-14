Белгород, 14 марта, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Мирный житель получил ранение при обстреле города Грайворон Белгородской области со стороны Украины. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил 14 марта в Telegram-канале.

Антон Вергун/РИА Новости

«Под обстрел ВСУ попал город Грайворон. По предварительным данным, есть один пострадавший», — написал Гладков.

Мужчина находился рядом с продуктовым магазином, когда туда прилетел украинский снаряд. Его легко ранило в руку, помощь пострадавшему оказали на месте, ехать в больницу он отказался, уточнил губернатор.

Он добавил, что повреждения получили один многоквартирный и один частный дом. В двух учреждениях культуры, зданиях сбытовой компании и газовой службы, магазине посечены фасады и выбиты окна. Сгорел один автомобиль, ещё два повреждены. На местах работают все оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Белгороде и Белгородском районе около получаса действовало предупреждение о ракетной опасности. Позже Гладков сообщил, что на подлёте к Белгороду сбиты восемь воздушных целей. По предварительным данным, один человек погиб, ещё трое получили ранения.

Утром 14 марта Белгород атаковал украинский БПЛА, пострадавших не было. В результате падения обломков дрона загорелась сухая трава, пожар оперативно потушили. В одном из частных домовладений выбило окна.

По информации Минобороны, за ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников: 11 над Белгородской и три над Курской областью.