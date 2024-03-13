Москва, 13 марта, 2024, 21:11 — ИА Регнум. Москва ответит на высылку двух российских дипломатов из Австрии, сообщили 13 марта «РИА Новости» в МИД России.

МИД РФ

«Россия даст соответствующий ответ на безосновательное решение Вены», — сказали в министерстве.

Как передавало ИА Регнум, ранее венское издание Presse информировало, что МИД Австрии в начале текущей недели, 11–17 марта, уведомил двух сотрудников посольства России о том, что они будут высланы в срок до 19 марта.

Основанием для принятия такого решения стало якобы имеющее место несоответствие дипломатическому статусу, сказано в материале.

В декабре 2023 года посол России в Вене Дмитрий Любинский отмечал, что Россия уже не рассматривает Австрию в качестве объективного посредника в международных конфликтах.

В феврале 2023 года, после того как Вена объявила о высылке четырёх российских дипломатов, Любинский заявил, что Австрия сделала выбор в пользу обрушения отношений с Россией. По его словам, такое решение повредит авторитету Австрии как нейтральной площадки и возможного посредника, а Россия сделает все необходимые выводы.