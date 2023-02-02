Вена, 2 февраля, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Австрия объявила четырёх российских дипломатов персонами нон грата. Об этом 2 февраля сообщил австрийский МИД в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Австрия

«Два дипломата из российского посольства совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ещё два дипломата, которые входили в постоянное представительство РФ при ООН, предприняли действия, несовместимые с соглашением о штаб-квартире.

В ведомстве добавили, что четыре российских дипломата были объявлены нежелательными лицами, в связи с чем их попросили покинуть территорию Австрии.