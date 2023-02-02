Австрия объявила персонами нон грата четырёх российских дипломатов
Вена, 2 февраля, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Австрия объявила четырёх российских дипломатов персонами нон грата. Об этом 2 февраля сообщил австрийский МИД в Twitter.
Иван Шилов ИА REGNUM
Австрия
«Два дипломата из российского посольства совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ещё два дипломата, которые входили в постоянное представительство РФ при ООН, предприняли действия, несовместимые с соглашением о штаб-квартире.
В ведомстве добавили, что четыре российских дипломата были объявлены нежелательными лицами, в связи с чем их попросили покинуть территорию Австрии.