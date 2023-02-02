Вена, 2 февраля, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Австрия сделала выбор в пользу обрушения отношений с Россией, заявил 2 февраля в эфире «России 24» посол Москвы в Вене Дмитрий Любинский.

РИА Новости Дмитрий Любинский

Решение о высылке дипломатов повредит авторитету Австрии как нейтральной площадки и возможного посредника, Россия сделает выводы, добавил он.

Ранее в МИД Австрии сообщили о высылке четырех российских дипломатов. В МИД России заявили, что причины такого решения указаны не были и что без ответа шаг Вены не останется.