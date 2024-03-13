Москва, 13 марта, 2024, 17:29 — ИА Регнум. У МИД России нет информации о причастности Финляндии и Эстонии к атакам беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Об этом 13 марта заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова на брифинге.

Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

«Я такими данными не располагаю. Я их не отрицаю, но у меня таких данных на данный момент нет», — сказала Захарова, отвечая на вопрос о возможной причастности Финляндии и Эстонии к атакам.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе на подлёте к нефтезаводу сбили беспилотник самолётного типа. Он добавил, что производство работает в штатном режиме, жертв и разрушений нет.

В Минобороны проинформировали, что в течение ночи и утра 13 марта российские средства ПВО пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников. Над Белгородской областью было уничтожено 12 дронов, над Воронежской — 30, Брянской — восемь, Курской — восемь, Ленинградской и Рязанской областями — по одному.