Рязань, 13 марта, 2024, 08:38 — ИА Регнум. В Рязани из-за удара беспилотника произошёл пожар не нефтезаводе, сообщил 13 марта глава региона Павел Малков.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, в результате удара началось возгорание. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта в Ленинградской области на подлёте к нефтезаводу сбили беспилотник самолётного типа.

Утром 13 марта на территории Брянской области пресекли попытку украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Всего в регионе сбили восемь дронов ВСУ.

ВСУ в ночь с 12 на 13 марта тремя беспилотниками попытались атаковать территорию Белгородской области. После их падения с последующей детонацией никто не пострадал.