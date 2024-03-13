Пожар произошёл на нефтезаводе в Рязани
Губернатор Малков: рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА
Рязань, 13 марта, 2024, 08:38 — ИА Регнум. В Рязани из-за удара беспилотника произошёл пожар не нефтезаводе, сообщил 13 марта глава региона Павел Малков.
«Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, в результате удара началось возгорание. По предварительной информации, есть пострадавшие.
Как передавало ИА Регнум, 13 марта в Ленинградской области на подлёте к нефтезаводу сбили беспилотник самолётного типа.
Утром 13 марта на территории Брянской области пресекли попытку украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Всего в регионе сбили восемь дронов ВСУ.
ВСУ в ночь с 12 на 13 марта тремя беспилотниками попытались атаковать территорию Белгородской области. После их падения с последующей детонацией никто не пострадал.