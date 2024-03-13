Москва, 13 марта, 2024, 09:55 — ИА Регнум. В течение ночи и утра 13 марта российские средства ПВО пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников самолётного типа по объектам на территории России, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Александр Полегенько/ТАСС

Так, средствами ПВО всего было перехвачено и уничтожено 58 беспилотных летательных аппаратов.

Над территориями Белгородской области уничтожено 11 беспилотников, Брянской — восемь, Воронежской — 29, Курской — восемь, Ленинградской и Рязанской областей — по одному.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 12 марта киевский режим предпринял попытку массовой террористической атаки c применением беспилотников на территорию РФ.

По информации оборонного ведомства, 25 дронов ВСУ были перехвачены в небе над семью регионами России. Дежурные средства ПВО уничтожили по два беспилотника над Московской и Орловской областями, семь — над Белгородской, 11 — над Курской, по одному — над Ленинградской, Брянской и Тульской областями.

По словам президента России Владимира Путина, Украина пытается атаковать российские регионы главным образом для того, чтобы помешать выборному процессу.

Глава государства отметил, что попытки атак со стороны Украины происходят на фоне боевых неудач киевского режима. Украинским силам нужно продемонстрировать хотя бы что-то.