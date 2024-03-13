Берлин, 13 марта, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие немецких военных в наведении ударов ВСУ по позициям России. Об этом Шольц заявил 13 марта, выступая перед парламентом.

IMAGO/Florian Gaertner/photothek/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц

«Для меня исключены поставки дальнобойных систем вооружения, смысл поставок которых будет только в случае, если при этом будут также задействованы немецкие военнослужащие», — сказал он.

Шольц назвал это чертой, которую он как канцлер не хочет переступать. Он уточнил, что речь идёт об участии немецких военных в принятии решении о том, «куда целиться, куда стрелять и что поражать».

«Этого не должно происходить с немецкими военнослужащими. Я как канцлер несу ответственность за то, чтобы предотвратить вовлечение Германии в эту войну», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта главред RT Маргарита Симоньян опубликовала в соцсетях аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера с обсуждением возможности удара ракетами Taurus по Крымскому мосту. Канцлер ФРГ Олаф Шольц 2 марта заявил, что немецкая сторона объяснит и расследует ситуацию с утечкой этой беседы. 4 марта он в очередной раз полностью исключил возможность поставок Киеву крылатых ракет Taurus.

Газета Politico 7 марта написала, что Шольц боится передавать Украине ракеты Taurus из-за страха ответа России на такой шаг.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 6 марта, что в России хорошо относятся к Германии, однако Берлин совершает много ошибок. Представитель Кремля также назвал запредельной ситуацию, когда высокопоставленные немецкие офицеры обсуждают возможность ракетного удара по Крымскому мосту.