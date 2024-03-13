Москва, 13 марта, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Цены на гособоронзаказ не должны расти вместе с увеличением объёма закупок, заявил 13 марта премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным.

Станислав Красильников/РИА Новости

«У нас не должно быть ситуации, когда при увеличении объёмов закупок, когда мы планируем большие, значительные государственные средства, цена растёт вместе с увеличением закупок», — сказал он.

Для такой работы Федеральному казначейству необходимо содействие Федеральной антимонопольной службы (ФАС), добавил Мишустин.

«Но казначейство как основной аудитор и аналитик должно в этом принимать активнейшее участие вместе с коллегами из ФАС и Федеральной налоговой службы», — отметил премьер.

В частности, уточнил глава российского правительства, — в рамках комиссии, которая будет работать над тем, чтобы мониторить все соответствующие подходы, связанные с ценообразованием и исполнением бюджетных обязательств в оборонзаказе.

Как передавало ИА Регнум, ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев возглавил группу по по проверке обоснованности ценообразования продуктов военного назначения. Он отметил, что для решения поставленных задач будут приняты все необходимые меры, включая контрольные выезды на предприятия.

Президент России Владимир Путин 2 февраля в ходе рабочей поездки в Тулу заявил, что не сомневается в выполнении гособоронзаказа на 2024 год.

Он также заявил, что российская оборонная промышленность демонстрирует хорошие темпы и качество работы. По всей номенклатуре вооружения — бронетехнике, ракетной технике, высокоточному оружию — качество и количество обеспечиваются хорошими темпами, нужными для страны, отметил он.

Оборонные предприятия России обеспечены заказами под завязку, добавил глава государства.